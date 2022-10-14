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Факти / Надзвичайні події

РФ на світанку випустила ракети по Запоріжжю, є руйнування

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ на світанку випустила ракети по Запоріжжю, є руйнування

Російська армія на світанку випустила ракети по Запоріжжю.

Оновлено о 06:41

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, російський ворог випустив по місту три ракети С-300.

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– Уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає, – розповів Старух.

Він також попередив про можливі ракетні атаки впродовж дня.

Раніше голова міськради Анатолій Куртєв повідомив, що є руйнування інфраструктури в одному з районів міста. На місці працюють рятувальні служби.

Наразі інформації про постраждалих немає.

На початку доби 14 жовтня повідомлялося, що у Запоріжжі чутно вибухи. У соцмережах пишуть, що Росія атакує обласний центр іранськими дронами Shahed-136.

Фото: Олександр Старух

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