Жовтень, 14 в 6:17

Російська армія на світанку випустила ракети по Запоріжжю.

Оновлено о 06:41

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, російський ворог випустив по місту три ракети С-300.

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– Уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає, – розповів Старух.

Він також попередив про можливі ракетні атаки впродовж дня.

Раніше голова міськради Анатолій Куртєв повідомив, що є руйнування інфраструктури в одному з районів міста. На місці працюють рятувальні служби.

Наразі інформації про постраждалих немає.

На початку доби 14 жовтня повідомлялося, що у Запоріжжі чутно вибухи. У соцмережах пишуть, що Росія атакує обласний центр іранськими дронами Shahed-136.

Фото: Олександр Старух