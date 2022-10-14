РФ на світанку випустила ракети по Запоріжжю, є руйнування
Російська армія на світанку випустила ракети по Запоріжжю.
Оновлено о 06:41
За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, російський ворог випустив по місту три ракети С-300.
– Уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає, – розповів Старух.
Він також попередив про можливі ракетні атаки впродовж дня.
Раніше голова міськради Анатолій Куртєв повідомив, що є руйнування інфраструктури в одному з районів міста. На місці працюють рятувальні служби.
Наразі інформації про постраждалих немає.
На початку доби 14 жовтня повідомлялося, що у Запоріжжі чутно вибухи. У соцмережах пишуть, що Росія атакує обласний центр іранськими дронами Shahed-136.
Фото: Олександр Старух