Російський безпілотник завдав удару по місцю проведення дорожніх робіт. Внаслідок атаки знищено 10 одиниць дорожньої техніки, проте працівники залишилися цілими.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Удар по місцю проведення дорожніх робіт

– Ворог і далі цілеспрямовано атакує цивільних людей, які щодня виконують свою роботу та забезпечують функціонування країни, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки безпілотника знищено 10 одиниць дорожньої техніки. Проте працівники не постраждали після влучання по місцю проведення дорожніх робіт.

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Під удар потрапили дорожники, які ремонтували автошляхи та забезпечували транспортне сполучення для громад, гуманітарних перевезень і потреб оборони.

У Мінрозвитку розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення десятки працівників дорожньої галузі дістали поранення під час виконання своєї роботи, також є загиблі.

Дорожники продовжують працювати в умовах постійної небезпеки, фокусуючись на важливій логістиці для Сил оборони України.

Завершивши основні ремонти, пов’язані з наслідками зимового періоду, профільні служби зосередили основні зусилля на прифронтових автошляхах, якими здійснюється постачання для українських військових.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

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