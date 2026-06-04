В Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, де катували та прив’язували людей кайданками до драбини, кільком працівникам ТЦК повідомили підозри.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець.

Порушення прав людини в Ужгородському ТЦК

Під час моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП зафіксували серйозні порушення прав людини. Ці матеріали передали до правоохоронних органів.

Зараз дивляться

Тимчасовому виконувачу обов’язків керівника Ужгородського РТЦК та СП та начальнику групи військового обліку повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі.

Окремо інструктору РТЦК повідомили про підозру в катуванні військовозобов’язаного. Йдеться про незаконне утримання людей і застосування фізичного насильства.

Як розповів український омбудсмен, правоохоронці затримали всіх фігурантів. Зараз вирішується питання щодо запобіжних заходів.

Також представник омбудсмена Андрій Крючков ініціював перевірку щодо посадових осіб Закарпатського обласного ТЦК та СП – тих, хто міг знати про ці факти, але не зупинив порушення.

Окремо поставили питання щодо дій комісії Оперативного командування Захід, яка не відобразила очевидні порушення під час службового розслідування, стверджує Лубінець.

За його словами, ТЦК та СП не можуть та не повинні перетворюватися на простір поза правом. На думку омбудсмена, навіть під час воєнного стану держава тримається на законі або втрачає довіру тих, кого вона захищає.

5 квітня Дмитро Лубінець заявив про кричущі порушення в Ужгородському районному ТЦК та СП, де виявили факти незаконного утримання людей, антисанітарію та ігнорування хвороб.

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