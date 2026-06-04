США офіційно заперечили повідомлення про нібито перший за останні кілька років “візит” американської делегації на Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ).

У Вашингтоні заявили, що не відправляли жодної офіційної делегації до Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо.

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Рубіо про присутність делегації США на ПМЕФ

– США офіційно спростували повідомлення російської пропаганди про нібито “повернення” американської делегації на петербурзький міжнародний економічний форум, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ЦПД, під час слухань у Конгресі Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не направляли до Санкт-Петербурга жодної офіційної делегації для участі в економічному форумі.

За словами держсекретаря, жоден із громадян США, які перебувають на цьому заході, не представляє американський уряд.

У Центрі протидії дезінформації також звернули увагу на те, що останнім часом російська пропаганда активно просувала тезу про нібито “дипломатичний прорив” цьогорічного ПМЕФ.

Зокрема, стверджувалося, що після восьмирічної перерви форум нібито відвідала офіційна делегація зі Сполучених Штатів.

– Цей наратив був ключовим іміджевим тригером, покликаним створити враження «нормалізації» відносин між США та Росії і послаблення міжнародної ізоляції Кремля, – наголосили у ЦПД.

Нагадаємо, 2 червня помічник президента РФ Володимира Путіна заявив, що американська делегація нібито вперше за майже десять років відвідає Петербурзький міжнародний економічний форум.

За його словами, метою візиту є розвиток культурно-мистецьких зв’язків між США та Росією.

– Можна сказати, що офіційна делегація США на чолі з головою Комісії з образотворчого мистецтва адміністрації США Родні Куком прибуде вперше за кілька років для участі у форумі, – заявив Ушаков на брифінгу для преси.

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