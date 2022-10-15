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У Києві та області чутно звуки вибухів: що відомо

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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У Києві та області чутно звуки вибухів: що відомо
Фото: Depositphotos

У Києві та Київській області чутно звуки вибухів, повідомляють місцеві жителі. Станом на 18:34, на території столиці та області немає сигналу повітряної тривоги.

У Київській обласній військовій адміністрації попереджали, що можуть лунати звуки вибухів, оскільки працюють сапери.

У громадах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів 15 жовтня проводяться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

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