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В Киеве и области слышны звуки взрывов: что известно

Юля Захарченко, редактор ленты
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В Киеве и области слышны звуки взрывов: что известно
Фото: Depositphotos

В Киеве и Киевской области слышны звуки взрывов, сообщают местные жители. По состоянию на 18:34, на территории столицы и области нет сигнала воздушной тревоги.

В Киевской областной военной администрации предупреждали, что могут раздаваться звуки взрывов, поскольку работают саперы.

В общинах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов 15 октября проводятся плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

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