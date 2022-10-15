В Киеве и области слышны звуки взрывов: что известно
Требует проверки
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В Киеве и Киевской области слышны звуки взрывов, сообщают местные жители. По состоянию на 18:34, на территории столицы и области нет сигнала воздушной тревоги.
В Киевской областной военной администрации предупреждали, что могут раздаваться звуки взрывов, поскольку работают саперы.
В общинах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов 15 октября проводятся плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов.
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В ОВА призывают жителей сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и доверять только официальным источникам информации.