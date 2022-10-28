Розселяють у житлах людей: РФ перекинула на Херсонщину тисячу мобілізованих

Жовтень, 28 в 7:43

Росія посилює своє угруповання в правобережній частині тимчасово захопленої території Херсонської області.

Згідно з інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, РФ перекинула майже тисячу мобілізованих військовослужбовців.

Новоприбулих розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.

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Тим часом на Херсонщині триває так звана евакуація.

Значну увагу росіяни зосереджують на вивезенні медобладнання та майна підприємств, які окупанти називають “націоналізованими”.

За даними української сторони, наразі загарбники вивозять до Скадовська та Генічеська обладнання з білозерської лікарні.

Водночас командування російських окупаційних військ всіляко намагається приховати реальні втрати військовослужбовців, щоб уникнути панічних настроїв серед особового складу.

Однак відомо, що до лікувальних закладів тимчасово захопленої Херсонщини привезли майже сотню поранених окупантів.

Зазнає втрат ворог і на інших ділянках фронту.

Так, згідно з уточненою інформацією, у Запорізькій області поранено орієнтовно 120 військовослужбовців, а також знищено вісім одиниць озброєння та військової техніки різного типу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 247-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР