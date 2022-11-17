Як українці переживають проблеми з електроенергією: дослідження

Листопад, 16 в 22:09

Дослідницька компанія Gradus Research за підтримки Європейського Союзу в партнерстві з Центром Економічного Відновлення провела опитування, щоб дізнатись, як українці переживають складнощі з електроенергією внаслідок ракетних атак Росії, і як загалом пройшов жовтень для жителів України.

Зазначається, що 65% опитаних повідомили, що у разі відключення електроенергії у холодну пору року залишаться на своєму поточному місці проживання.

При цьому майже стільки ж (64%) громадян вже стикались з відключенням світла останніми днями.

Зараз дивляться

Найбільш потрібною інформацією, якої не вистачає, 42% населення вважає графіки відключень електроенергії.

Повідомляється, що в середньому у 64% респондентів світла не було до 4 годин на добу, ще у 20% – від 5 до 8 годин, в 11% – більше 8 годин.

Найчастіше, відповідно до пошкоджень інфраструктури ворогом, з відключенням світла стикались люди, які зараз проживають у Києві, на Сході та Півночі України (83%, 79% та 74% відповідно).

Стосовно обігріву в домівках, понад половина опитаних (55%) зазначили, що залежать виключно від центрального опалення. У той же час половина з них не має альтернатив, а друга половина має напоготові електричні обігрівачі.

Іншими альтернативними варіантами, як дрова, газові чи бензинові обігрівачі, забезпечені тільки 4% українців серед тих, чиє житло на центральному опаленні.

Ще у 33% населення автономне опалення, у 5% є можливість одночасно користуватись і тим, і іншим.

– Жовтень був напруженим, кілька масованих ударів по різних містах нашої країни природньо вплинули на загальне почуття безпеки. Проте це не зіпсувало загальний оптимістичний настрій українців на довгострокову перспективу – ми так само сильно віримо у майбутнє нашої держави, – прокоментувала результати дослідження засновниця та директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Так, згідно дослідження, через постійні масовані ракетні атаки по Україні частка осіб, які відчувають себе у безпеці, постійно знижується. Наразі вона складає 25%, в той час як на початку жовтня це було 30%.

Найбільше опитаних (49%) стверджують, що відчувають небезпеку час від часу, майже п’ята частина – 19%, – почуваються у небезпеці постійно чи переважну частину часу.

Показники ефективності дій української влади від початку війни все ще на високому рівні – від 66 до 71%.

Більше всього респонденти довіряють ЗСУ (65%), президентові (47%) та волонтерським організаціям (26%).

Зазначається, що довіра до ЗСУ наразі – на найвищому рівні з початку проведення дослідження.

Стабільно багато українців зберігають оптимістичний настрій (64%). Вони вірять, що Україна зможе побудувати сильну економіку. Тим часом 63% українців вважають, що Україна стане членом Євросоюзу до 2030 року. Ще 59% опитаних упевнені, що Україна відбудує все, що було зруйновано після війни – або компенсує витрати на відбудову.

Опитування показує, що доходи українців знизились, проте працевлаштованих стало більше. Без роботи лишаються 37% українців, з яких 36% втратили роботу з початку війни.

Серед тих, хто залишився вдома, а також серед жителів Західного, Центрального регіонів і Києва набагато вища частка тих, хто має роботу й активно працює.

Як українці переживають проблеми з електроенергією: дослідження / 5 фотографий

Тим часом серед вихідців зі Сходу та Півдня значно більше тих, хто працевлаштований, але тимчасово не працює. Найбільше таких серед тих, хто виїжджав за кордон.

Про зменшення доходу від початку повномасштабного вторгнення заявили 78% опитаних, у той час як відсоток працевлаштованого населення, що отримує зарплатню, зріс, і становить 81%.