Грудень, 02 в 15:30

У Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів до оголошення сигналу повітряної тривоги у місті та області.

Оновлено о 15:30. Мер Дніпра Борис Філатов пояснив, що дим у небі піднявся з інших причин.

– Любі дніпряни, дим, що ви побачили в Telegram-каналах, то результат охолодження коксу нашими металургами, а не вибух. Співпало. Заспокойтеся та не переймайтеся. Всю офіційну інформацію чекаємо від ВА. Віримо в ЗСУ та ППО, – наголошує мер Дніпра.

Оновлено о 14:20. Місцеві жителі повідомляють, що після вибухів у небі піднімається густий і чорний дим.

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Варто зазначити, що повітряна тривога триває у Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Полтавській областях та Олександрівському районі.