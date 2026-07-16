Досягнення України на полі бою та результати далекобійних ударів мають стати для російського диктатора Володимира Путіна аргументом на користь початку справжніх переговорів про справедливий мир.

Про це європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив в інтерв’ю програмі Europe Today на Euronews.

Кубілюс про результати українських далекобійних ударів

Єврокомісар звернув увагу на результати операцій України проти російських морських суден, військової логістики та енергетичної інфраструктури.

Зараз дивляться

За його словами, досягнення України протягом останніх шести місяців посилили позиції Києва та показали обмежені можливості російської армії.

— Вражає те, чого Україні вдалося досягти за останні пів року завдяки глибоким ударам, — зазначив Кубілюс.

Він наголосив, що ці результати мають продемонструвати Путіну та його оточенню нездатність Росії досягти суттєвого прогресу у війні.

— Такий розвиток подій має бути чітким аргументом для Путіна та його оточення, що він не здатний досягти жодного значного прогресу у своїх воєнних цілях. І саме тоді мають розпочатися справжні переговори про справедливий мир, — заявив єврокомісар.

Кубілюс сказав про оборонні плани Європи

Андрюс Кубілюс також розповів про реалізацію європейської програми оборонних кредитів SAFE обсягом €150 млрд.

За його словами, Єврокомісія схвалила кредитні плани 19 держав, однак частина країн зменшує первинні запити через внутрішні бюджетні обмеження.

Найбільший кредит у межах програми — близько €43 млрд — має отримати Польща. Для Латвії, Литви та Естонії передбачено загалом близько €12 млрд із особливим акцентом на розвиток засобів протидії безпілотникам.

Кубілюс наголосив, що східний фланг Європи бере на себе значну частину відповідальності за посилення оборонних спроможностей ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що сильні антибалістичні спроможності є однією з ключових умов для завершення російської війни проти України.

За його словами, засоби для перехоплення балістичних ракет мають не менше значення, ніж дипломатичний тиск, санкції проти російської економіки та активні дії Сил оборони на фронті.

Зеленський наголосив: що більше можливостей Україна матиме для знищення російської балістики, то вищою буде ймовірність, що Путін погодиться на переговори, оскільки один із його головних інструментів тиску перестане працювати.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.