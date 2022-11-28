Листопад, 28 в 21:47

Російські окупанти не хочуть воювати і скаржаться на погане забезпечення та своє командування.

Про це свідчить чергове перехоплення переговорів загарбників, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Під час цієї телефонної розмови один із окупантів скаржиться тітці, що його підрозділ “гниє в землі”, оскільки “всі мокрі”. А коли запалили багаття, щоб посушитися, то “одразу запрацював міномет” українських військових.

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За словами окупанта, в його підрозділі 30 осіб, допомога їм не приходить, їжу привозять нерегулярно. Рашист підтвердив, що вони сидять “напівголодні та холодні”.

– Тут уже бунт назріває… Тут усі “військові поліції” забиті, народ іде, їх повертають: кого в частину, кого назад. Ніхто воювати не хоче, уже все, наїлися… Всі лазівки шукають, щоб звалити звідси, – заявив він.

Поскаржився окупант і на “скотське ставлення” та командування, яке сидить у теплі за 100 км від лінії фронту.

– Накази ідіотські віддають: Ідіть у наступ! Перед нами мінне поле – ідіть у наступ. Ідіот на ідіоті. А нам лише говорять: Кріпіться, ми всі в таких умовах. Тільки умови трохи різні. Він сидить у бункері, а ми під целофаном. Взагалі просто непідготовлена вся ця війна, – заявив окупант.

Під час розмови тітка порадила рашисту “хапати” все, що погано лежить. На що той заявив, що його підрозділ знаходиться посеред полів, а до найближчого населеного пункту 20 км.

В одному з нещодавніх перехоплень ГУР окупант скаржився на наступ Збройних сил України та харчування на війні.

Джерело: ГУР Міноборони України