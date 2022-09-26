Розстріляв авто з цивільним та закопав у лісі: окупант розповів про злочин у Бучі

Вересень, 26 в 15:13

На початку березня 2022 року під час окупації Бучі Київської області російський військовий вбив цивільного. Він спільно з іншими військовослужбовцями ЗС РФ з автомата розстріляв легковий автомобіль на трасі поблизу селища Здвижівка Бучанського району. В результаті атаки водій авто загинув на місці.

Щоб приховати злочин, рашист спільно зі співслужбовцями закопали тіло вбитого у лісі.

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У вересні окупант був затриманий українськими військовими під час бойового зіткнення на Херсонському напрямку. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

– Співробітники СБУ під час допиту та інших слідчих дій встановили і довели причетність затриманого до вчинення злочину і отримали інформацію про місцезнаходження загиблого. Наразі тіло ексгумовано і передано на судово-медичну експертизу, – йдеться у повідомленні СБУ.

З’ясовано, що вбивцею є контрактник одного з підрозділів 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ. За даними слідства, у 2019 році він брав активну участь у бойових діях у Сирії.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну зловмисник входив до складу окупаційного угруповання, яке намагалось захопити Київщину.