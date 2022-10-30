Моторошна тиснява і крик: жахливі кадри катастрофи у Сеулі

Жовтень, 30 в 14:47

У Південній Кореї оголосили національну жалобу після тисняви у Сеулі під час святкування Геловіну, коли загинули щонайменше 153 особи.

Трагедія сталася у столичному районі Ітхевон, де багато нічних клубів, ресторанів і кафе, які працюють допізна. У районі під час тисняви могло перебувати до 100 тис. людей – переважно молоді люди.

Працівники пожежної служби та свідки розповіли, що люди йшли у вузький провулок (ширина 3,2 метри, – Ред.) біля готелю Hamilton, який вже був заповнений.

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Ті, хто вижив, розповіли, що в якийсь момент присутні там люди опинилися в ситуації, коли вони не могли рухатися, а потім, в якийсь момент хтось упав і всі “почали падати як доміно”.

Мережею шириться моторошні кадри з тисняви, як люди буквально затиснуті один між одним і не можуть рухатися.

???? TRAGÉDIA! Mais de 120 pessoas morreram esmagadas e com dificuldades respiratórias, em festa de Hallowen que aconteceu na cidade de Seul, na Coreia do Sul. pic.twitter.com/q4kMqZKwSB — FOFOCAS – #AFazenda14 (@atencaofofocas) October 29, 2022

У пожежній службі розповіли, що більшість тіл жертв відправили до лікарень, а решту доставили до сусіднього спортзалу, щоб їх можна було ідентифікувати. Більшість загиблих – підлітки та молоді люди у віці 20 років. Зі 153 підтверджених смертей наразі 97 – це жінки.

#CoreaDelSur ???????? mas de 120 muertos, por el momento, y cientos de heridos, como consecuencia de una brutal estampida Miles de personas se reunieron en #Itaewon una zona popular de Seul, para una celebración de Halloween que termina en tragediapic.twitter.com/XLPzD5bJlB — ShababatySuspendida (@BorisVianII) October 29, 2022

Президент Юн Сук Йоль висловив співчуття жертвам і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим у своїй заяві в неділю перед тим, як відвідати місце тиснення натовпу.

— Це справді трагічно. Минулої ночі в центрі Сеула сталася трагедія і катастрофа, якої не мало бути, – сказав він.

Незрозуміло, що спричинило тисняву, хоча деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що велика кількість людей кинулася в цей район після того, як почули, що там була зірка K-pop.

Смертельна тиснява у Сеулі спричинила найбільшу кількість жертв у Південній Кореї з затоплення порому Севоль у квітні 2014 року, коли загинули 304 особи.

Джерела: Sky News, Yonhap