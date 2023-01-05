Загинуло 4 людей, ще 8 поранені: наслідки атаки росіян на Херсонщині

Січень, 05 в 16:52

У Херсонській області внаслідок обстрілів загинуло четверо людей. Зокрема, у Херсоні загинув молодий чоловік через влучання снаряда по житловому будинку, а у Бериславі померла родина – чоловік, матір та 12-річна дитина.

За даними Офісу генпрокурора, загалом від обстрілів росіян вдень 5 січня щонайменше вісім цивільних жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості.

В одному з приміських населених пунктів під завалами будинку опинилася людина, на місці працюють рятувальники. Пошкоджено понад 20 житлових будинків, будівлі та майно пожежної частини, лінії електропередач та газопроводи.

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За попередніми даними, російські загарбники обстріляли звільнені міста Херсонської області з реактивних систем залпового вогню та мінометів.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України). Наразі тривають слідчі дії.