Окупанти переодягаються у цивільне і вишукують партизанів – мер Мелітополя
Російські окупанти перевдягаються у цивільний одяг та нишпорять серед мирного населення Мелітополя для виявлення учасників руху спротиву.
Про це розповів мер міста Іван Федоров.
– Це факт, що сьогодні на території Мелітополя російських військових і спецслужбовців більше, ніж цивільного населення, яке залишилось.
Вони дійсно переодягаються в цивільне, але роблять це через спротив наших мешканців. Сьогодні переодягнені російські службовці ходять по ринках, ходять по супермаркетах, ходять по дворах і просто слухають, про що говорять наші цивільні мешканці, – сказав Федоров.
За словами міського голови, таким чином загарбники вишукують українських партизанів і тих людей, які чинять їм активний спротив.
– Тож це досить небезпечно. Тотальна зневіра є на тимчасово окупованій території. Сусід із сусідом вже не розмовляє, бо не розуміє, кому він передасть цю інформацію, – сказав мер Мелітополя.
Нагадаємо, разом із колаборантами з Мелітополя тікають російські лікарі.
Джерело: Іван Федоров
Фото: Міська рада Мелітополя