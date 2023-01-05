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Факти / Україна

Окупанти переодягаються у цивільне і вишукують партизанів – мер Мелітополя

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Мелітополь

Російські окупанти перевдягаються у цивільний одяг та нишпорять серед мирного населення Мелітополя для виявлення учасників руху спротиву.

Про це розповів мер міста Іван Федоров.

– Це факт, що сьогодні на території Мелітополя російських військових і спецслужбовців більше, ніж цивільного населення, яке залишилось.

Вони дійсно переодягаються в цивільне, але роблять це через спротив наших мешканців. Сьогодні переодягнені російські службовці ходять по ринках, ходять по супермаркетах, ходять по дворах і просто слухають, про що говорять наші цивільні мешканці, – сказав Федоров.

За словами міського голови, таким чином загарбники вишукують українських партизанів і тих людей, які чинять їм активний спротив.

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– Тож це досить небезпечно. Тотальна зневіра є на тимчасово окупованій території. Сусід із сусідом вже не розмовляє, бо не розуміє, кому він передасть цю інформацію, – сказав мер Мелітополя.

Нагадаємо, разом із колаборантами з Мелітополя тікають російські лікарі.

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Джерело: Іван Федоров

Фото: Міська рада Мелітополя

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