Російські окупанти перевдягаються у цивільний одяг та нишпорять серед мирного населення Мелітополя для виявлення учасників руху спротиву.

Про це розповів мер міста Іван Федоров.

– Це факт, що сьогодні на території Мелітополя російських військових і спецслужбовців більше, ніж цивільного населення, яке залишилось.

Вони дійсно переодягаються в цивільне, але роблять це через спротив наших мешканців. Сьогодні переодягнені російські службовці ходять по ринках, ходять по супермаркетах, ходять по дворах і просто слухають, про що говорять наші цивільні мешканці, – сказав Федоров.