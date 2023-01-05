Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Погибли 4 человека, еще 8 ранены: последствия атаки россиян на Херсонщине

Юля Захарченко, редактор ленты
Погибли 4 человека, еще 8 ранены: последствия атаки россиян на Херсонщине
Фото: Офис генпрокурора

В Херсонской области в результате обстрелов погибли четыре человека. В частности, в Херсоне погиб молодой парень из-за попадания снаряда по жилому дому, а в Бериславе умерла семья — муж, мать и 12-летний ребенок.

По данным Офиса генпрокурора, всего от обстрелов россиян днем 5 января по меньшей мере восемь гражданских жителей получили ранения различной степени тяжести.

В одном из пригородных населенных пунктов под завалами дома оказался человек, на месте работают спасатели. Повреждены более 20 жилых домов, здания и имущество пожарной части, линии электропередач и газопроводы.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, российские захватчики обстреляли освобожденные города Херсонской области из реактивных систем залпового огня и минометов.

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины). Сейчас продолжаются следственные действия.

Читайте
Оккупанты переодеваются в гражданское и выискивают партизан — мэр Мелитополя

Источник: Офис генпрокурора
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка