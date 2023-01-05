Погибли 4 человека, еще 8 ранены: последствия атаки россиян на Херсонщине

Январь, 05 в 16:52

В Херсонской области в результате обстрелов погибли четыре человека. В частности, в Херсоне погиб молодой парень из-за попадания снаряда по жилому дому, а в Бериславе умерла семья — муж, мать и 12-летний ребенок.

По данным Офиса генпрокурора, всего от обстрелов россиян днем 5 января по меньшей мере восемь гражданских жителей получили ранения различной степени тяжести.

В одном из пригородных населенных пунктов под завалами дома оказался человек, на месте работают спасатели. Повреждены более 20 жилых домов, здания и имущество пожарной части, линии электропередач и газопроводы.

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По предварительным данным, российские захватчики обстреляли освобожденные города Херсонской области из реактивных систем залпового огня и минометов.

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины). Сейчас продолжаются следственные действия.