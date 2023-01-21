Січень, 21 в 8:54

Сьогодні зранку, 21 січня, російський ворог підступно обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворожі снаряди прилетіли у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка.

Зараз дивляться Вчора у Вовчанську поранення під час обстрілів отримав 71-річний чоловік. Його доправили до лікарні у середньому стані. Також вчора у селі Ківшарівка Куп’янського району поранення отримав 27-річний чоловік. Стан середній. Читайте Окупанти зранку обстріляли Куп’янськ: поранено двох людей Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів російські загарбники обстрілювали Вовчанськ, Куп’янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти.

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