Окупанти зранку обстріляли Вовчанськ на Харківщині: загинула жінка, ще двоє поранених
Фото: Нацполіція
Сьогодні зранку, 21 січня, російський ворог підступно обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району на Харківщині.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, ворожі снаряди прилетіли у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка.
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Вчора у Вовчанську поранення під час обстрілів отримав 71-річний чоловік. Його доправили до лікарні у середньому стані.
Також вчора у селі Ківшарівка Куп’янського району поранення отримав 27-річний чоловік. Стан середній.
Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів російські загарбники обстрілювали Вовчанськ, Куп’янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти.
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