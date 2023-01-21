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Окупанти зранку обстріляли Вовчанськ на Харківщині: загинула жінка, ще двоє поранених

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти зранку обстріляли Вовчанськ на Харківщині: загинула жінка, ще двоє поранених
Фото: Нацполіція

Сьогодні зранку, 21 січня, російський ворог підступно обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворожі снаряди прилетіли у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка.

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Вчора у Вовчанську поранення під час обстрілів отримав 71-річний чоловік. Його доправили до лікарні у середньому стані.

Також вчора у селі Ківшарівка Куп’янського району поранення отримав 27-річний чоловік. Стан середній.

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Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів російські загарбники обстрілювали Вовчанськ, Куп’янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти.

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