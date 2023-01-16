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Окупанти зранку обстріляли Куп’янськ: поранено двох людей

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти зранку обстріляли Куп’янськ: поранено двох людей

Сьогодні, 16 січня, російські окупанти обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок. На місці працюють екстрені служби.

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За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення дістали двоє людей: 41-річний чоловік та 65-річна жінка. Чоловіка госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Жінці допомогу надали на місці.

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Нагадаємо, що 14 січня в Харкові пролунав вибух під час чергової масованої ракетної атаки РФ. В області зафіксовані ворожі “прильоти”.

Фото: Олег Синєгубов

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