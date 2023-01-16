Січень, 16 в 9:27

Сьогодні, 16 січня, російські окупанти обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок. На місці працюють екстрені служби.

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За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення дістали двоє людей: 41-річний чоловік та 65-річна жінка. Чоловіка госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Жінці допомогу надали на місці.

Нагадаємо, що 14 січня в Харкові пролунав вибух під час чергової масованої ракетної атаки РФ. В області зафіксовані ворожі “прильоти”.

Фото: Олег Синєгубов