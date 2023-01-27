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В Ірані озброєний чоловік вдерся до посольства Азербайджану: є загиблий і поранені

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Ірані озброєний чоловік вдерся до посольства Азербайджану: є загиблий і поранені

В Тегерані чоловік зі зброєю вдерся до посольства Азербайджану, поранив двох охоронців та вбив начальника служби безпеки дипломатичної установи.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Азербайджану.

Подія сталася сьогодні близько 08:30 за бакинським часом.

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Нападник з автомата Калашнікова обстріляв пост охорони: убив начальника служби безпеки. Також поранення отримали два охоронці посольства, які спробували завадити зловмиснику. Їхній стан задовільний.

Наразі ведеться розслідування цього нападу.

Як повідомляє видання 1news.az, нападника затримали. Наразі проводиться евакуація працівників посольства до Азербайджану.

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Також у соцмережах показали відео із камер спостереження, як стався сам напад.

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