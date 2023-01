Зараз дивляться

Нападник з автомата Калашнікова обстріляв пост охорони: убив начальника служби безпеки. Також поранення отримали два охоронці посольства, які спробували завадити зловмиснику. Їхній стан задовільний.

Наразі ведеться розслідування цього нападу.

At least one person was killed in an attack using an automatic weapon on Azerbaijan’s Embassy in Iran’s capital Tehran, officials said

The suspect in the attack was detained, according to Azerbaijani state media reports https://t.co/vQUx1JEdYt pic.twitter.com/eEhOHB79O7

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 27, 2023