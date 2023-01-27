Січень, 27 в 11:37

В Тегерані чоловік зі зброєю вдерся до посольства Азербайджану, поранив двох охоронців та вбив начальника служби безпеки дипломатичної установи.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Азербайджану.

Подія сталася сьогодні близько 08:30 за бакинським часом.

Зараз дивляться Нападник з автомата Калашнікова обстріляв пост охорони: убив начальника служби безпеки. Також поранення отримали два охоронці посольства, які спробували завадити зловмиснику. Їхній стан задовільний. Наразі ведеться розслідування цього нападу. At least one person was killed in an attack using an automatic weapon on Azerbaijan’s Embassy in Iran’s capital Tehran, officials said The suspect in the attack was detained, according to Azerbaijani state media reports https://t.co/vQUx1JEdYt pic.twitter.com/eEhOHB79O7 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 27, 2023 Як повідомляє видання 1news.az, нападника затримали. Наразі проводиться евакуація працівників посольства до Азербайджану. Читайте У Стамбулі знову пролунав вибух: є загиблі та постраждалі Також у соцмережах показали відео із камер спостереження, як стався сам напад.

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