Січень, 24 в 17:00

У Києві поліцейські затримали злочинну групу за збут кокаїну у столиці та області. Було вилучено наркотиків на суму близько 4 млн грн.

– Під час спеціальної поліцейської операції були задіяні понад 100 правоохоронців, серед яких спецпризначенці, кінологи та співробітники сектору кримінального аналізу. У ході слідчих дій у столиці та Київській області ми виявили та вилучили понад пів кілограма кокаїну, зброю, $54 тисячі, 3 тисячі євро, 160 тисяч грн, чорнові записи та ювелірні вироби, – йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції у місті Києві.

Всього було проведено 42 обшуки. Зазначається, що до організованої злочинної групи входило 14 осіб – два організатори, виконавці та особи, які працювали так званими водіями – розвозили та збували наркотики. Усіх членів злочинної групи затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чотирнадцятьом фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Понад пів кілограма кокаїну на 4 млн грн: у Києві затримали найбільшу організовану злочинну групу / 4 фотографии

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального процесуального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Затриманим повідомлено про підозру.

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