У Вінницькій області раніше засуджений 42-річний чоловік знущався з пенсіонерки. Він напав на 73-річну бабусю, намагався задушити, зґвалтував та відібрав її останні заощадження.

За даними Національної поліції, про злочин повідомила донька пенсіонерки. Вона розповіла, що на її матір напав невідомий, ледь не позбавив життя та відібрав останні 3 тис. грн.

Жінка змогла описати злочинця. Поліцейські затримали підозрюваного у центрі Тульчина через годину після вчинення нападу.

Зловмисник раніше відбував кримінальне покарання за майнові злочини. Востаннє він сидів за ґратами п’ять років через крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом.

42-річного чоловіка взяли під варту. Затриманому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою – суд задовольнив клопотання слідчих. Чоловік може потрапити до вязниці на 12 років з можливою конфіскацією майна.