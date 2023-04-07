Квітень, 07 в 12:34

У Кропивницькому кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували ботоферму, власник якої працюючи на російські спецслужби створив понад 3 тисячі фейкових акаунтів для інформаційних диверсій проти України.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора ворожого осередку. Ним виявився переселенець із Запоріжжя, який переїхав на Кіровоградщину після початку повномасштабного вторгнення, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства переселенець винайняв квартиру в одному зі спальних районів міста та розпочав масово створювати анонімні акаунти у соцмережах і продавати їх через даркнет. Середня вартість одного боту – 200 грн.

Зараз дивляться

– Встановлено, що зловмисник створив майже 3 тис. фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму більше ніж пів мільйона грн. Основними його клієнтами були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти, – розповіли в СБУ.

Боти потрібні були агресору для розгону дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони.

Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішньополітичну обстановку в різних регіонах України в умовах війни.

Створив 3 тис. фейкових акаунтів для інформаційних атак. У Кропивницькому затримали власника ботоферми / 4 фотографии

Під час обшуку в орендованій квартирі фігуранта виявлено:

комп’ютерну техніку;

спеціалізоване обладнання;

3 тис. SIM-карток, які він використовував у протиправній діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта та обрання йому міри запобіжного заходу – тримання під вартою.