Апрель, 07 в 12:34

В Кропивницком киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали ботоферму, владелец которой, работая на российские спецслужбы, создал более 3 тыс. фейковых аккаунтов для информационных диверсий против Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– В результате следственно-оперативных действий задержан организатор вражеской ячейки. Им оказался переселенец из Запорожья, который переехал в Кировоградскую область после начала полномасштабного вторжения, – говорится в сообщении.

По данным следствия, переселенец снял квартиру в одном из спальных районов города и начал массово создавать анонимные аккаунты в соцсетях и продавать их через даркнет. Средняя стоимость одного бота — 200 грн.

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– Установлено, что злоумышленник создал почти 3 тыс. фейковых аккаунтов, которые планировал продать на общую сумму более чем полмиллиона грн. Основными его “клиентами” были представители российских спецслужб, а также подконтрольные им прокремлевские пропагандисты, – рассказали в СБУ.

Боты нужны были агрессору для разгона дезинформации якобы от имени украинских граждан о ситуации на фронте, а также для попыток дискредитации подразделений Сил обороны.

Таким образом враг пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в различных регионах Украины в условиях войны.

Создал 3 тыс. фейковых аккаунтов для информационных атак. В Кропивницком задержали владельца ботофермы / 4 фотографии

Во время обыска в арендованной квартире фигуранта обнаружено:

компьютерную технику;

специализированное оборудование;

3 тыс. SIM-карт, которые он использовал в противоправной деятельности.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) УКУ.

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта и избрании ему меры пресечения — содержание под стражей.