Врізався у дерево та з’їхав у кювет: у Молдові перекинувся автобус, який їхав до Києва
Вранці 8 квітня у Молдові злетів із траси автобус, який прямував до Києва. Відомо про 9 госпіталізованих.
Про це повідомляє видання NewsMaker.
Загалом в автобусі перебувала 21 особа.
– У Дрокіївському районі вранці 8 квітня перекинувся рейсовий автобус, що прямував з Кишинева до Києва. Дев’ять іноземних громадян доправили до лікарні для надання медичної допомоги, – пише видання, посилаючись на Генеральний інспекторат поліції.
Відомо, що аварія сталася на трасі Бєльці-Дрокія близько 09:40.
Як встановили правоохоронці, водій автобуса не впорався з керуванням та врізався у дерево, а потім з’їхав у кювет.
– Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу, – повідомили поліцейські.
Фото: Moldova Liberă