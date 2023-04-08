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Факти / Надзвичайні події

Врізався у дерево та з’їхав у кювет: у Молдові перекинувся автобус, який їхав до Києва

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Врізався у дерево та з’їхав у кювет: у Молдові перекинувся автобус, який їхав до Києва

Вранці 8 квітня у Молдові злетів із траси автобус, який прямував до Києва. Відомо про 9 госпіталізованих.

Про це повідомляє видання NewsMaker.

Загалом в автобусі перебувала 21 особа.

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– У Дрокіївському районі вранці 8 квітня перекинувся рейсовий автобус, що прямував з Кишинева до Києва. Дев’ять іноземних громадян доправили до лікарні для надання медичної допомоги, – пише видання, посилаючись на Генеральний інспекторат поліції.

Відомо, що аварія сталася на трасі Бєльці-Дрокія близько 09:40.

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Як встановили правоохоронці, водій автобуса не впорався з керуванням та врізався у дерево, а потім з’їхав у кювет.

– Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу, – повідомили поліцейські.

Фото: Moldova Liberă

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