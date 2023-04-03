Квітень, 03 в 8:57

Сьогодні зранку на Житомирській трасі сталася масштабна аварія за участю пасажирського автобуса та кількох легкових автівок.

Про це повідомив Андрій Нєбитов, голова поліції Київщини.

Оновлено о 08:55. За його словами, 10 транспортних засобів потрапили в ДТП на Житомирській трасі поблизу Капітанівки.

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Як попередньо встановили правоохоронці, близько 07:30 потік автомобілів рухався у напрямку Києва.

Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги. У цей час водії лівої смуги також пригальмували. А водій автобуса Setra не зреагував на зміну дорожньої ситуації й допустив зіткнення з автомобілями попереду.

На Житомирській трасі зіткнулися пасажирський автобус і 9 легковиків / 6 фотографий

Попередньо, дев’ять автомобілів зазнали різних ушкоджень.

Нагадаємо, що 28 березня у Хмельницькій області автобус із пасажирами потрапив у ДТП. Аварія сталася поблизу міста Волочиськ.

36-річний водій автобуса сполученням Варшава – Одеса не впорався з керуванням і автобус з’їхав у кювет і перекинувся.

Фото: Андрій Нєбитов