На Житомирській трасі зіткнулися пасажирський автобус і 9 легковиків
Сьогодні зранку на Житомирській трасі сталася масштабна аварія за участю пасажирського автобуса та кількох легкових автівок.
Про це повідомив Андрій Нєбитов, голова поліції Київщини.
Оновлено о 08:55. За його словами, 10 транспортних засобів потрапили в ДТП на Житомирській трасі поблизу Капітанівки.
Як попередньо встановили правоохоронці, близько 07:30 потік автомобілів рухався у напрямку Києва.
Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги. У цей час водії лівої смуги також пригальмували. А водій автобуса Setra не зреагував на зміну дорожньої ситуації й допустив зіткнення з автомобілями попереду.
Попередньо, дев’ять автомобілів зазнали різних ушкоджень.
Нагадаємо, що 28 березня у Хмельницькій області автобус із пасажирами потрапив у ДТП. Аварія сталася поблизу міста Волочиськ.
36-річний водій автобуса сполученням Варшава – Одеса не впорався з керуванням і автобус з’їхав у кювет і перекинувся.
Фото: Андрій Нєбитов