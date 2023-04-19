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У Тернополі хлопчик на машинці збив пенсіонерку: у неї перелом стегна

поліція
Фото: Pexels

У Тернополі хлопчик на машинці збив пенсіонерку, внаслідок чого жінка отримала перелом стегна. Нещасний випадок трапився 17 квітня близько 15:30 на Театральному майдані в центрі міста.

– Як стало відомо, хлопчик дошкільного віку, катаючись на дитячій машинці, збив перехожу. Потерпіла 1937 року народження. Її доправили до лікарні. Медики констатували перелом стегна, – зазначили у поліції Тернопільської області.

При цьому камери відеоспостереження зафіксували подію.

Працівники поліції просять відгукнутися батьків дитини, причетної до травмування жінки, а також очевидців події.

– Інформацію можна залишити за номерами: +38(067)351-38-37, +38(050)102-02-36. Анонімність гарантується, – додали у відомстві.

До речі, влітку у Києві хлопець на електросамокаті збив на тротуарі 67-річного чоловіка, який через три дні помер у лікарні.

Нацполіція, Пенсіонери, Тернопіль
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