У Тернополі хлопчик на машинці збив пенсіонерку: у неї перелом стегна
У Тернополі хлопчик на машинці збив пенсіонерку, внаслідок чого жінка отримала перелом стегна. Нещасний випадок трапився 17 квітня близько 15:30 на Театральному майдані в центрі міста.
– Як стало відомо, хлопчик дошкільного віку, катаючись на дитячій машинці, збив перехожу. Потерпіла 1937 року народження. Її доправили до лікарні. Медики констатували перелом стегна, – зазначили у поліції Тернопільської області.
При цьому камери відеоспостереження зафіксували подію.
Працівники поліції просять відгукнутися батьків дитини, причетної до травмування жінки, а також очевидців події.
– Інформацію можна залишити за номерами: +38(067)351-38-37, +38(050)102-02-36. Анонімність гарантується, – додали у відомстві.
До речі, влітку у Києві хлопець на електросамокаті збив на тротуарі 67-річного чоловіка, який через три дні помер у лікарні.