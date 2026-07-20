Президент Володимир Зеленський провів низку розмов із командирами Збройних сил України.

Глава держави провів повторні зустрічі з командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генштабу ЗСУ Володимиром Горбатюком та командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким.

Зустрічі Зеленського з командирами ЗСУ

З Горбатюком Зеленський обговорював “стратегію захисту України та деталі взаємодії з партнерами”.

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– Прискорюємо реалізацію домовленостей про постачання. Змістовна зустріч із Володимиром Горбатюком, – написав президент.

Стосовно розмови із Драпатим, Зеленський зазначив, що “багато речей встигли обговорити”, “важливо, щоб досвід усіх складових Сил оборони України застосовувався злагоджено”.

– Зустріч з Андрієм Білецьким. Як завжди, грунтовна була доповідь по ситуації на напрямку. Ціную і загальний погляд на перспективи України на фронті та стратегію дій, – розповів президент.

Глава держави також зустрівся із командиром Хартії Ігорем Оболєнським. Вони обговорили “ключові питання, які потребують додаткових рішень”.

– Звісно, технологічність наших Сил оборони та безпеки України, максимально широке застосування дронів усіх типів – це ключовий пріоритет, – зауважив Зеленський.

Президент заслухав доповідь командувача ДШВ Олега Апостола, за підсумками якої наголосив, що “ДШВ ЗСУ забезпечують для України необхідні результати”.

Окрім того, глава держави провів розмову із Денисом Прокопенком.

– Дякую за незмінно добре підготовлену роботу й увагу до деталей. Важливо, щоб усі корективи нашої стратегії захисту України були чітко прораховані, перевірені. Працюємо і для того, щоб були наступні обміни полонених, – сказав президент.

Зустрічі Зеленського з військовими відбуваються на тлі конфлікту головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Звільнення Федорова спровокувало масові акції протесту.

Деякі ЗМІ написали про ймовірну відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського за умови, що президент знайде кандидата, що зможе забезпечити безперервність управління військом.

Генштаб ЗСУ сьогодні заперечив цю інформацію.

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