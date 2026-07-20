Чемпіонат світу з футболу 2026 року подарував уболівальникам чимало яскравих матчів, сенсацій та напружену боротьбу до останніх хвилин. Однією з головних інтриг турніру став виступ збірної Аргентини.

Команда Ліонеля Скалоні знову показала високий рівень гри та дійшла до фіналу, тому багато вболівальників вірили, що аргентинці зможуть захистити титул і вдруге поспіль стати чемпіонами світу. Однак у вирішальному матчі сильнішою виявилася Іспанія.

У фіналі, який відбувся 19 липня на стадіоні Мет-Лайф Стедіум у США, Фурія Роха здолала Аргентину з рахунком 1:0 під час екстра тайму. Єдиний м’яч на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

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Для Аргентини ця поразка означала, що команда не змогла повторити свій тріумф 2022 року та вдруге поспіль виграти мундіаль.

Скільки разів Аргентина вигравала ЧС з футболу та про яскраві моменти переможних матчів, дізнавайтеся в матеріалі на Фактах ICTV.

Скільки разів Аргентина вигравала чемпіонат світу

Попри поразку у фіналі ЧС-2026, збірна Аргентини залишається однією з найуспішніших команд в історії світового футболу.

Якщо відповісти коротко на запитання, скільки разів Аргентина вигравала чемпіонат світу з футболу, то таких перемог було три.

Скільки чемпіонатів світу виграла Аргентина: перелік перемог

Свій перший титул аргентинці здобули у 1978 році, коли домашній мундіаль завершився їхньою перемогою над Нідерландами.

Другий Кубок світу команда виборола у 1986 році в Мексиці. Саме той турнір назавжди увійшов в історію завдяки легендарному Дієго Марадоні, який став головною зіркою чемпіонату.

Втретє збірна Аргентини виграла чемпіонат світу вже у 2022 році в Катарі, перервавши 36-річне очікування нового титулу.

Як Аргентина виграла чемпіонат світу 2022 року

Фінал мундіалю в Катарі 2022 року вважають одним із найвидовищніших в історії футболу.

У першому таймі фіналу ЧС-2022 аргентинці впевнено повели 2:0, однак наприкінці основного часу Франція зуміла зрівняти рахунок. В овертаймі команди ще раз обмінялися голами, а долю трофея визначила серія пенальті.

У післяматчевій футбольній лотереї точнішими були саме аргентинці, які перемогли Францію та втретє у своїй історії стали чемпіонами світу.

Цього року, попри поразку від Іспанії у вирішальному матчі ЧС-2026, команда знову дійшла до фіналу та підтвердила свій статус одного з головних фаворитів світового футболу.

Наступний шанс повернути Кубок світу аргентинці отримають уже на чемпіонаті світу 2030 року, який пройде одразу у шести країнах. Він стане ювілейним, адже саме тоді футбольний мундіаль відзначатиме 100-річчя з моменту проведення першого турніру.

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