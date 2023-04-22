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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Чорноморську стався вибух, є поранений: чоловік у тяжкому стані

Швидка допомога

Сьогодні, 22 квітня, у місті Чорноморськ Одеської області стався вибух в одному з гаражів гаражного кооперативу.

Поранення дістав чоловік, у тяжкому стані його госпіталізовано до лікарні.

Гараж належить 78-річній матері потерпілого.

На місці працюють експерти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Попередньо йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – це стаття 263 Кримінального кодексу України.

Фото: МОЗ

Джерело: Нацполіція
Вибух, Одеська область
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