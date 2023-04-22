Сегодня, 22 апреля, в городе Черноморск Одесской области произошел взрыв в одном из гаражей гаражного кооператива.

Ранения получил мужчина, в тяжелом состоянии он госпитализирован в больницу.

Гараж принадлежит 78-летней матери потерпевшего.

На месте работают эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Предварительно речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами — это статья 263 Уголовного кодекса Украины.

Фото: МОЗ

Источник : Нацполиция

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