Вночі російські загарбники завдали удару по Краматорську, важких поранень зазнали жінка та дитина.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За його словами, жінку й дитину з опіками доставили до лікарні, їхній стан важкий.

Олександр Гончаренко опублікував фото з місця події, на одній із фотографій помітно уламки дрона Герань-2 (так Росія називає іранські дрони Shahed).

Пошкоджено три приватні будинки, один із яких зруйновано вщент.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що ворожий дрон прилетів на околиці Краматорська – у селище Малотаранівку.

Фото: Олександр Гончаренко

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