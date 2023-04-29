Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Росіяни обстріляли дронами Shahed Краматорськ: поранено жінку та дитину
Вночі російські загарбники завдали удару по Краматорську, важких поранень зазнали жінка та дитина.
Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
За його словами, жінку й дитину з опіками доставили до лікарні, їхній стан важкий.
Олександр Гончаренко опублікував фото з місця події, на одній із фотографій помітно уламки дрона Герань-2 (так Росія називає іранські дрони Shahed).
Пошкоджено три приватні будинки, один із яких зруйновано вщент.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що ворожий дрон прилетів на околиці Краматорська – у селище Малотаранівку.
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Фото: Олександр Гончаренко
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