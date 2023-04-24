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У Краматорську пролунало щонайменше два вибухи
У Краматорську Донецької області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві мешканці у чатах Telegram-каналів.
Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.
Користувачі пишуть, що пролунало щонайменше два вибухи.
Наразі з боку влади або військових немає коментарів щодо інформації про вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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