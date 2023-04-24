У Краматорську Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві мешканці у чатах Telegram-каналів.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

Користувачі пишуть, що пролунало щонайменше два вибухи.

Наразі з боку влади або військових немає коментарів щодо інформації про вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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