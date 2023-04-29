Ночью российские захватчики нанесли удар по Краматорску, тяжелые ранения получили женщина и ребенок.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

По его словам, женщину и ребенка с ожогами доставили в больницу, их состояние тяжелое.

Александр Гончаренко опубликовал фото с места происшествия, и на одной из фотографий видны обломки дрона Герань-2 (так Россия называет иранские дроны Shahed).

Повреждены три частных дома, один из которых разрушен до основания.

Местные СМИ сообщают, что вражеский дрон прилетел на окраину Краматорска — в поселок Малотарановка.

Фото: Александр Гончаренко

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