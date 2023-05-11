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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора

Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила ворожого інформатора, який навів російську ракету на житлову багатоповерхівку в Миколаєві восени 2022 року.

Унаслідок ворожого обстрілу тоді загинуло 8 мирних жителів, зокрема неповнолітня дитина.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні минулого року.

– У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з Телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі, – йдеться у повідомленні. 

Як з’ясували слідчі, підробляючи таксистом, він об’їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них про можливі пересування української військової техніки.

Крім того, він передавав окупантам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які розміщення біля житлових будинків.

За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. грн. Гроші перераховували на його  банківську картку.

Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора
Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора
Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора
Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора
Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора
Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора
Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора
Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора
Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора
Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора
Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора
Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

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Джерело: СБУ
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