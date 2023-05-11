Навів російську ракету на будинок. У Миколаєві затримали ворожого інформатора
Служба безпеки України викрила ворожого інформатора, який навів російську ракету на житлову багатоповерхівку в Миколаєві восени 2022 року.
Унаслідок ворожого обстрілу тоді загинуло 8 мирних жителів, зокрема неповнолітня дитина.
За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні минулого року.
– У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з Телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі, – йдеться у повідомленні.
Як з’ясували слідчі, підробляючи таксистом, він об’їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них про можливі пересування української військової техніки.
Крім того, він передавав окупантам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які розміщення біля житлових будинків.
За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. грн. Гроші перераховували на його банківську картку.
Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников