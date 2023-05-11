Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Служба безопасности Украины разоблачила вражеского информатора, который навел российскую ракету на жилую многоэтажку в Николаеве, осенью 2022 года.
В результате вражеского обстрела тогда погибли 8 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.
По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в августе прошлого года.
– В поле зрения захватчиков он попал из-за своей прокремлевской активности в одном из Телеграмм-каналов, где регулярно размещал свои антиукраинские комментарии, – говорится в сообщении.
Как выяснили следователи, подрабатывая таксистом, он объезжал территорию областного центра и фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Также злоумышленник пытался входить в доверие к своим пассажирам и расспрашивал у них о возможных передвижениях украинской военной техники.
Кроме того, он передавал оккупантам координаты объектов гражданской инфраструктуры, которые находились возле жилых домов.
За каждое выполненное задание вражеский информатор получал до 5 тыс. грн. Деньги перечисляли на его собственную банковскую карточку.
Во время обыска по месту его проживания обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
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