Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора

Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила вражеского информатора, который навел российскую ракету на жилую многоэтажку в Николаеве, осенью 2022 года.

В результате вражеского обстрела тогда погибли 8 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в августе прошлого года.

– В поле зрения захватчиков он попал из-за своей прокремлевской активности в одном из Телеграмм-каналов, где регулярно размещал свои антиукраинские комментарии, – говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, подрабатывая таксистом, он объезжал территорию областного центра и фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Также злоумышленник пытался входить в доверие к своим пассажирам и расспрашивал у них о возможных передвижениях украинской военной техники.

Кроме того, он передавал оккупантам координаты объектов гражданской инфраструктуры, которые находились возле жилых домов.

За каждое выполненное задание вражеский информатор получал до 5 тыс. грн. Деньги перечисляли на его собственную банковскую карточку.

Во время обыска по месту его проживания обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Читайте также
”Охотились” на HIMARS: СБУ задержала двух российских агентов
СБУ затримала агента РФ

Источник: СБУ
агенти Кремля, Николаев, Ракетные удары России, Російська агресія, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ сложно защищаться от контратак ВСУ в районе Бахмута – ISW о провале оккупантов
Російські військові
Оккупанты провалили наступление в Бахмуте и в районе Авдеевки – Генштаб
Бої на фронті
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 11.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Оккупанты за три дня вывезли в Бердянск почти 300 человек – Генштаб ВСУ
російські окупанти
Карта боевых действий на 11.05.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Взяли охотничье оружие и поехали. Как четверо партизан на Херсонщине отобрали технику у оккупантов
партизани
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (10.05.2023)
Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Не было целых секторов техники: в разведке во время парада 9 мая заметили проблемы в армии РФ
Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (10.05.2023)
Навел российскую ракету на дом. В Николаеве задержали вражеского информатора
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь