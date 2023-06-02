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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Окупанти вдарили ракетами С-300 по Харківщині

Окупанти вдарили ракетами С-300 по Харківщині

Російські загарбники знову обстріляли ракетами Харківську область. Це підтвердив керівник ОВА області Олег Синєгубов.

— Сьогодні близько 17:05 російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харківщині, – написав він у Telegram.

Синєгубов повідомив, що зафіксовано приліт двох ракет, попередньо С-300, в лісовий масив Зміївської громади Чугуївського району.

Попередньо, обійшлося без масштабних руйнувань та постраждалих. Він додав, що інформація уточнюється.

Вдень 2 червня російські війська обстріляли Херсон. В ОВА повідомили, що окупанти атакували з авіації Одрадокам’янку Тягинської громади.

Через влучання авіабомби в населеному пункті пошкоджено приміщення пошти, сільського клубу, амбулаторії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Харківська область
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