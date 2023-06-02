Окупанти вдарили ракетами С-300 по Харківщині
Російські загарбники знову обстріляли ракетами Харківську область. Це підтвердив керівник ОВА області Олег Синєгубов.
— Сьогодні близько 17:05 російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харківщині, – написав він у Telegram.
Синєгубов повідомив, що зафіксовано приліт двох ракет, попередньо С-300, в лісовий масив Зміївської громади Чугуївського району.
Попередньо, обійшлося без масштабних руйнувань та постраждалих. Він додав, що інформація уточнюється.
Вдень 2 червня російські війська обстріляли Херсон. В ОВА повідомили, що окупанти атакували з авіації Одрадокам’янку Тягинської громади.
Через влучання авіабомби в населеному пункті пошкоджено приміщення пошти, сільського клубу, амбулаторії.
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