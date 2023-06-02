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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Оккупанты ударили ракетами С-300 по Харьковской области

Оккупанты ударили ракетами С-300 по Харьковской области

Российские захватчики снова обстреляли ракетами Харьковскую область. Это подтвердил руководитель ОГА области Олег Синегубов.

— Сегодня около 17:05 российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харьковщине, — написал он в Telegram.

Синегубов сообщил, что зафиксирован прилет двух ракет, предварительно С-300, в лесной массив Змиевской громады Чугуевского района.

Предварительно, обошлось без масштабных разрушений и пострадавших. Он добавил, что информация уточняется.

Днем 2 июня российские войска обстреляли Херсон. В ОВА сообщили, что оккупанты атаковали из авиации Одрадокаменку Тягинской громады.

Из-за попадания авиабомбы в населенном пункте повреждены помещения почты, сельского клуба, амбулатории.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Ракетные удары России, Харьковская область
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