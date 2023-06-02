Оккупанты ударили ракетами С-300 по Харьковской области
Российские захватчики снова обстреляли ракетами Харьковскую область. Это подтвердил руководитель ОГА области Олег Синегубов.
— Сегодня около 17:05 российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харьковщине, — написал он в Telegram.
Синегубов сообщил, что зафиксирован прилет двух ракет, предварительно С-300, в лесной массив Змиевской громады Чугуевского района.
Предварительно, обошлось без масштабных разрушений и пострадавших. Он добавил, что информация уточняется.
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