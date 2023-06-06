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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Підрив Каховської ГЕС позначається на роботі ЗАЕС, але нагнітати не треба – Гуменюк

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

6 червня росіяни підірвали частину конструкції Каховської ГЕС.

За оцінками фахівців, це позначається на роботі Запорізької АЕС, але зараз не треба нагнітати ситуацію та робити максимально критичні висновки.

На цьому наголосила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Наразі, каже Наталія Гуменюк, на цей напрямок роботи залучені всі фахівці.

Вони намагатимуться створити найкращі умови для того, щоб уникнути можливої техногенної катастрофи.

– Тому краще буде, щоб це прокоментували профільні фахівці, але наразі ситуація контрольована, – зауважила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Фото: Енергодар

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