Подрыв Каховской ГЭС сказывается на работе ЗАЭС, но нагнетать не нужно – Гуменюк

6 июня россияне подорвали часть конструкции Каховской ГЭС.

По оценкам специалистов, это сказывается на работе Запорожской АЭС, но сейчас не нужно нагнетать ситуацию и делать максимально критичные выводы.

Об этом заявила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По словам Наталья Гуменюк, по этому направлению работы привлечены все специалисты.

Они постараются создать наилучшие условия для того, чтобы избежать следующей техногенной катастрофы.

– Поэтому лучше будет, чтобы это прокомментировать профильные специалисты, но ситуация контролируемая, – отметила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Фото: Энергодар

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