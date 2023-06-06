Татьяна Забожко, редактор ленты
Подрыв Каховской ГЭС сказывается на работе ЗАЭС, но нагнетать не нужно – Гуменюк
6 июня россияне подорвали часть конструкции Каховской ГЭС.
По оценкам специалистов, это сказывается на работе Запорожской АЭС, но сейчас не нужно нагнетать ситуацию и делать максимально критичные выводы.
Об этом заявила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
По словам Наталья Гуменюк, по этому направлению работы привлечены все специалисты.
Они постараются создать наилучшие условия для того, чтобы избежать следующей техногенной катастрофы.
– Поэтому лучше будет, чтобы это прокомментировать профильные специалисты, но ситуация контролируемая, – отметила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.
Фото: Энергодар
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