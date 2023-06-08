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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії

Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії

У Чехії однокласники плюнули в обличчя дівчинці за те, що вона з України.

Відповідне відео опублікував журналіст Віталій Глагола.

На кадрах видно, як до дитини причепились із питанням, чи вона росіянка, на що дівчинка чеською мовою відповіла, що вона українка.

Хтось з дітей назвав її “к*рва”, а потім діти почали говорити, що Росія сильніша від України, на що українка назвала Росію “лайном”.

Потім дівчинці плюнули в обличчя.

На інцидент вже відреагувало Посольство України в Чехії.

– Посольство рішуче засуджує образливі дії, спрямовані проти української дівчинки у чеській школі. Це неприйнятне порушення, що викликає глибоке обурення і занепокоєння. Ніхто не повинен зазнавати насильства або дискримінації, особливо за національною ознакою, – йдеться у заяві.

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Фото: скриншот з відео

Булінг, Україна, Чехія
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