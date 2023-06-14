Окупанти обстріляли автомобіль у Сумській області: загинуло шестеро людей

У Сумській області прокуратура розпочала досудове розслідування обстрілу окупантами автівки, внаслідок чого загинули шестеро людей.

За даними слідства, 13 червня 2023 року військові Збройних сил Росії обстріляли автомобіль УАЗ, який рухався територією Середино-Будської територіальної громади.

– Внаслідок обстрілу шість осіб, серед яких 2 цивільних і 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення, – повідомили в Офісі генпрокурора.

Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Офіс генпрокурора

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