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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти обстріляли автомобіль у Сумській області: загинуло шестеро людей

Окупанти обстріляли автомобіль у Сумській області: загинуло шестеро людей
Фото: Офіс генпрокурора

У Сумській області прокуратура розпочала досудове розслідування обстрілу окупантами автівки, внаслідок чого загинули шестеро людей. 

За даними слідства, 13 червня 2023 року військові Збройних сил Росії обстріляли автомобіль УАЗ, який рухався територією Середино-Будської територіальної громади. 

– Внаслідок обстрілу шість осіб, серед яких 2 цивільних і 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення, – повідомили в Офісі генпрокурора.

Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Окупанти обстріляли автомобіль у Сумській області: загинуло шестеро людей

Фото: Офіс генпрокурора

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, загиблі, Офіс генпрокурора, Російська агресія, Сумська область
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