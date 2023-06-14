Вибухи у Запоріжжі та гендиректор МАГАТЕ в Україні: 476-й день війни

14 Червня, 0:13

В ОК Південь назвали причини повітряних тривог в Україні

Повітряні тривоги в низці областей України пов’язані із тим, що Російська Федерація активізувала свої ракетоносії у Чорному морі та, ймовірно, ворогом здійснюється атака безпілотниками.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила начальниця пресцентру Сил оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона заявила, що за попередньою інформацією цілком ймовірною є дронова атака.

– Крім того, ми спостерігаємо активність ракетоносіїв в Чорному морі. Надвечір ворог вивів два надводних ракетоносії і буквально протягом останньої години додався ще підводний (ракетоносій, – Ред.). Таким чином, ймовірний загальний залп може сягати 20 одиниць, – сказала вона.

Гуменюк додала, що це “дуже високий” рівень небезпеки.

Треба бути свідомим, що атака ракетами Калібр з Чорного моря може бути завдана по усій території України, і хоч повітряні тривоги були оголошені не тільки на Півдні, не слід ігнорувати звуки сирен в інших містах, якщо вони будуть оголошені.

Попри те, що сьогодні ввечері у Чорному морі вирує шторм, він не завадить ворогу випустити ракети в бік України, додала Гуменюк.