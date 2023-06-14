Вибухи у Запоріжжі та гендиректор МАГАТЕ в Україні: 476-й день війни
Звуки вибухів пролунали у Дніпропетровській області
У Дніпропетровській області пролунав вибух.
Про це повідомляють, зокрема, у місцевих Telegram-каналах.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.
Влада чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи в Дніпропетровській області.
В ОК Південь назвали причини повітряних тривог в Україні
Повітряні тривоги в низці областей України пов’язані із тим, що Російська Федерація активізувала свої ракетоносії у Чорному морі та, ймовірно, ворогом здійснюється атака безпілотниками.
Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила начальниця пресцентру Сил оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.
Вона заявила, що за попередньою інформацією цілком ймовірною є дронова атака.
– Крім того, ми спостерігаємо активність ракетоносіїв в Чорному морі. Надвечір ворог вивів два надводних ракетоносії і буквально протягом останньої години додався ще підводний (ракетоносій, – Ред.). Таким чином, ймовірний загальний залп може сягати 20 одиниць, – сказала вона.
Гуменюк додала, що це “дуже високий” рівень небезпеки.
Треба бути свідомим, що атака ракетами Калібр з Чорного моря може бути завдана по усій території України, і хоч повітряні тривоги були оголошені не тільки на Півдні, не слід ігнорувати звуки сирен в інших містах, якщо вони будуть оголошені.
Попри те, що сьогодні ввечері у Чорному морі вирує шторм, він не завадить ворогу випустити ракети в бік України, додала Гуменюк.
– Якщо виведенні на бойове чергування – це може бути як елемент психологічно тиску і посилення виснаження систем ППО, так і реальна підготовка до ракетного удару, – додала вона.
Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.Христина Гавриш