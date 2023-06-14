Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
Україна Live
Live
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибухи у Запоріжжі та гендиректор МАГАТЕ в Україні: 476-й день війни

Вибухи у Запоріжжі та гендиректор МАГАТЕ в Україні: 476-й день війни
14 Червня, 0:43

Звуки вибухів пролунали у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області пролунав вибух.

Про це повідомляють, зокрема, у місцевих Telegram-каналах.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.

Влада чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи в Дніпропетровській області.

14 Червня, 0:13

В ОК Південь назвали причини повітряних тривог в Україні

Повітряні тривоги в низці областей України пов’язані із тим, що Російська Федерація активізувала свої ракетоносії у Чорному морі та, ймовірно, ворогом здійснюється атака безпілотниками.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила начальниця пресцентру Сил оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона заявила, що за попередньою інформацією цілком ймовірною є дронова атака.

– Крім того, ми спостерігаємо активність ракетоносіїв в Чорному морі. Надвечір ворог вивів два надводних ракетоносії і буквально протягом останньої години додався ще підводний (ракетоносій, – Ред.). Таким чином, ймовірний загальний залп може сягати 20 одиниць, – сказала вона.

Гуменюк додала, що це “дуже високий” рівень небезпеки.

Треба бути свідомим, що атака ракетами Калібр з Чорного моря може бути завдана по усій території України, і хоч повітряні тривоги були оголошені не тільки на Півдні, не слід ігнорувати звуки сирен в інших містах, якщо вони будуть оголошені.

Попри те, що сьогодні ввечері у Чорному морі вирує шторм, він не завадить ворогу випустити ракети в бік України, додала Гуменюк.

– Якщо виведенні на бойове чергування – це може бути як елемент психологічно тиску і посилення виснаження систем ППО, так і реальна підготовка до ракетного удару, – додала вона.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 13.06.2023
карта бойових дій на 13.06.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Вибухи у Запоріжжі та гендиректор МАГАТЕ в Україні: 476-й день війни
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Вибухи у Запоріжжі та гендиректор МАГАТЕ в Україні: 476-й день війни
Відео
Підрив Каховської ГЕС: як виправлятимуть шкоду, завдану росіянами

Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.

Христина Гавриш
Коли відкриються українські аеропорти та чи можна буде запустити авіарейси
Літаки в аеропорту
Виводили техніку та війська: усі докази причетності РФ до підриву Каховської ГЕС
Каховська ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
Вибухи у Запоріжжі та гендиректор МАГАТЕ в Україні: 476-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Вибухи у Запоріжжі та гендиректор МАГАТЕ в Україні: 476-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь