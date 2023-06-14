Кількість жертв удару по Кривому Рогу зросла: у лікарні помер один із постраждалих

Уночі 14 червня в лікарні помер один із постраждалих від ракетного обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області.

– У 67-річного чоловіка було 80% опіків тіла. Лікарі боролися за його життя до останнього, але… – повідомив сумну новину керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

67-річний чоловік став 12-ю жертвою удару по Кривому Рогу 13 червня.

Ще 38 людей постраждали під час обстрілу.

У лікарнях досі залишаються 11 поранених. Дев’ять із них – у важкому стані.

Сьогодні, 14 червня, у Кривому Розі оголошено жалобу.

Нагадаємо, що російські війська вгатили ракетами по Кривому Рогу 13 червня о пів на четверту ранку.

Окупанти влучили в житлову п’ятиповерхівку. Зазнали руйнувань також приватне підприємство, автомобільне підприємство, будівля рятувального підрозділу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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