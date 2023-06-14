Кількість жертв удару по Кривому Рогу зросла: у лікарні помер один із постраждалих
Уночі 14 червня в лікарні помер один із постраждалих від ракетного обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області.
– У 67-річного чоловіка було 80% опіків тіла. Лікарі боролися за його життя до останнього, але… – повідомив сумну новину керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
67-річний чоловік став 12-ю жертвою удару по Кривому Рогу 13 червня.
Ще 38 людей постраждали під час обстрілу.
У лікарнях досі залишаються 11 поранених. Дев’ять із них – у важкому стані.
Сьогодні, 14 червня, у Кривому Розі оголошено жалобу.
Нагадаємо, що російські війська вгатили ракетами по Кривому Рогу 13 червня о пів на четверту ранку.
Окупанти влучили в житлову п’ятиповерхівку. Зазнали руйнувань також приватне підприємство, автомобільне підприємство, будівля рятувального підрозділу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.Христина Гавриш