Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Херсоні – гучно: що відомо
21 червня в Херсоні гримлять вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Варто наголосити, що повітряна тривога наразі в місті та області не оголошена.
Востаннє про загрозу з повітря в Херсоні сповіщали напередодні о пів на п’яту вечора.
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