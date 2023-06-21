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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Херсоні – гучно: що відомо

Вибух

21 червня в Херсоні гримлять вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Варто наголосити, що повітряна тривога наразі в місті та області не оголошена.

Востаннє про загрозу з повітря в Херсоні сповіщали напередодні о пів на п’яту вечора.

Карта повітряних тривог 21 червня 2023

Херсон
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