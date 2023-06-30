Білозерка та Херсон під атакою РФ і обговорення поставок ATACMS Україні: 492-й день війни

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Ілля Нежигай, редактор стрічки

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30 Червня, 0:57

Суровікін не утримується у в’язниці, стверджує чиновник РФ

Російський чиновник заявив, що генерал РФ Сергій Суровікін не утримується в московському СІЗО, як припускають деякі незалежні ЗМІ та блоги.

Останніми днями виникли питання про місцезнаходження командувача ВПС Росії та його можливу роль у короткочасному заколоті начальника Вагнера Євгена Пригожина.

Громадська спостережна комісія отримала “багато” запитів від російських і зарубіжних ЗМІ із запитаннями про повідомлення, що Суровікін перебуває під вартою, сказав у четвер у Telegram Олексій Мельников, відповідальний секретар комісії.

– Моя відповідь така: Він не перебуває ні в Лефортово, ні в будь-якому іншому СІЗО, – сказав Мельников.

В’язниця Лефортово відома тим, що там часто утримувались підозрювані у шпигунстві або інших злочинах проти держави.

– Я навіть не хочу коментувати маячню про “підпільне СІЗО в Срібному Бору”, – додав російський чиновник, посилаючись на іншу очевидну чутку.

ДжерелоCNN

30 Червня, 0:40

У Краматорську оголошено триденну жалобу за жертвами атаки РФ 27 червня

У Краматорську оголошено триденну жалобу за всіма, хто загинув в результаті ракетного удару по Краматорську 27 червня.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

Днями жалоби оголошено 30 червня, 1 та 2 липня.

– Здається, місто це відчуває — похмуро, цілий день зривається дощ, небо над Краматорськом плаче. Наша молодь, діти… Памʼятаймо кожного й кожну, – написав мер у Facebook.

Війна в Україні
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