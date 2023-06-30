Білозерка та Херсон під атакою РФ і обговорення поставок ATACMS Україні: 492-й день війни

30 Червня, 0:57

Суровікін не утримується у в’язниці, стверджує чиновник РФ

Російський чиновник заявив, що генерал РФ Сергій Суровікін не утримується в московському СІЗО, як припускають деякі незалежні ЗМІ та блоги.

Останніми днями виникли питання про місцезнаходження командувача ВПС Росії та його можливу роль у короткочасному заколоті начальника Вагнера Євгена Пригожина.

Громадська спостережна комісія отримала “багато” запитів від російських і зарубіжних ЗМІ із запитаннями про повідомлення, що Суровікін перебуває під вартою, сказав у четвер у Telegram Олексій Мельников, відповідальний секретар комісії.

– Моя відповідь така: Він не перебуває ні в Лефортово, ні в будь-якому іншому СІЗО, – сказав Мельников.

В’язниця Лефортово відома тим, що там часто утримувались підозрювані у шпигунстві або інших злочинах проти держави.

– Я навіть не хочу коментувати маячню про “підпільне СІЗО в Срібному Бору”, – додав російський чиновник, посилаючись на іншу очевидну чутку.

Джерело: CNN