Білозерка та Херсон під атакою РФ і обговорення поставок ATACMS Україні: 492-й день війни
Суровікін не утримується у в’язниці, стверджує чиновник РФ
Російський чиновник заявив, що генерал РФ Сергій Суровікін не утримується в московському СІЗО, як припускають деякі незалежні ЗМІ та блоги.
Останніми днями виникли питання про місцезнаходження командувача ВПС Росії та його можливу роль у короткочасному заколоті начальника Вагнера Євгена Пригожина.
Громадська спостережна комісія отримала “багато” запитів від російських і зарубіжних ЗМІ із запитаннями про повідомлення, що Суровікін перебуває під вартою, сказав у четвер у Telegram Олексій Мельников, відповідальний секретар комісії.
– Моя відповідь така: Він не перебуває ні в Лефортово, ні в будь-якому іншому СІЗО, – сказав Мельников.
В’язниця Лефортово відома тим, що там часто утримувались підозрювані у шпигунстві або інших злочинах проти держави.
– Я навіть не хочу коментувати маячню про “підпільне СІЗО в Срібному Бору”, – додав російський чиновник, посилаючись на іншу очевидну чутку.
Джерело: CNN
У Краматорську оголошено триденну жалобу за жертвами атаки РФ 27 червня
У Краматорську оголошено триденну жалобу за всіма, хто загинув в результаті ракетного удару по Краматорську 27 червня.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
Днями жалоби оголошено 30 червня, 1 та 2 липня.
– Здається, місто це відчуває — похмуро, цілий день зривається дощ, небо над Краматорськом плаче. Наша молодь, діти… Памʼятаймо кожного й кожну, – написав мер у Facebook.