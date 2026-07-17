Президент Володимир Зеленський повідомив, що готується спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача за участю командирів корпусів та провідних виробників озброєння і засобів, необхідних українським військовим на фронті.

Про це він написав у Telegram увечері 17 липня.

Зеленський про спеціальне засідання Ставки

– Готуємо спеціальну Ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті, – заявив він.

За словами президента, він заслухав доповіді командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, командира 1 корпусу Національної гвардії Азов Дениса Прокопенка, командира 2 корпусу НГУ Хартія Ігоря Оболєнського, заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Андрія Ткачука та т.в.о. командира 19-го армійського корпусу оперативного командування Південь Сухопутних військ ЗСУ Валерія Скреда.

Зараз дивляться

Як зазначив Зеленський, командири доповіли про ситуацію на передовій, результати знищення сил окупанта та ключові питання забезпечення українських підрозділів.

Президент додав, що “українська оборона залишається активною, повністю виконуються визначені завдання для напрямків”.

– Зосередилися на потребі у більш масштабному постачанні дронів, які застосовуються на оперативній глибині. Обговорили проблематику виробництва й постачання дронів на оптоволокні, – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що програма справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами, яка діє з грудня минулого року, надалі буде чинна.

– Була відзначена результативність програми справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами. Ця програма функціонує з грудня минулого року й буде продовжуватись. Особливий досвід Хартії в залученні іноземних добровольців для захисту України має бути масштабований і на інші підрозділи, – наголосив він.

Також Зеленський зауважив, що після обговорення з Денисом Прокопенком питання обміну полоненими будуть надані відповідні доручення.

– Вдячний командиру Азова за особливу увагу до процесу обмінів та долі наших полонених: будуть відповідні доручення на основі того, про що говорили сьогодні, – зазначив президент.

Зеленський розповів про доповідь командира 3 армійського корпусу ОК Схід Сухопутних військ ЗСУ Андрія Білецького.

– Обговорили ситуацію на фронті на Харківщині та Донеччині, можливі кроки росіян і наші завдання у захисті. Ключове – українські фронтові позиції мають бути настільки міцними, наскільки це потрібно, щоб захищати незалежність і національні інтереси нашої держави у світі та в дипломатичній роботі. Фронт – це основа. Спеціальна увага – забезпеченню наших підрозділів, – підсумував президент.

Нагадаємо, 17 липня Кабінет міністрів призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.