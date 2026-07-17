Сергій Бескрестнов (Флеш) став позаштатним радником президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямів оборони.

Відповідний указ №621 оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента.

Сергій (Флеш) Бескрестнов став радником президента

– Призначити Бескрестнова Сергія Олександровича радником президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони (поза штатом), – йдеться в тексті указу від 17 липня.

Раніше сьогодні Зеленський провів зустріч із Сергієм Бескрестновим. За словами президента, вони детально обговорили найбільш актуальні питання в сфері оборони, які стосуються розвитку технологій на фронті.

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Він наголосив на важливості вчасної реакції на військові інновації, які запроваджує ворог.

– Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – в Росію… Домовились із Сергієм максимально співпрацювати, – зазначив Зеленський.

Сам Сергій Флеш повідомив, що президент запропонував йому повернутися до нового складу Міністерства оборони, але він відмовився.

– Я є членом команди Федорова, я прийшов до Міноборони на його запрошення як його особистий радник і не можу з моральних міркувань залишитися в Міноборони без Михайла… Але війна триває, і я не можу зі своїми знаннями залишатися осторонь, адже від цього виграє лише ворог, – наголосив він.

Флеш підтвердив, що став радником президента з питань розвитку оборонних технологій, та зазначив, що для нього це “можливість впливати на технологічні процеси в оборонній сфері”.

Що відомо про Сергія (Флеша) Бескрестнова

Сергій Бескрестнов (позивний – Флеш) – фахівець у галузі військових радіотехнологій.

Народився 1974 року в Києві. У 1997 році закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку (спеціальність “радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв’язок”).

Професійну діяльність розпочав у сфері телекомунікацій, обіймав посади у компаніях Українські радіосистеми, Український мобільний зв’язок.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році долучився до оборони Київської області. У співпраці з 3-м полком ССО та 136-м батальйоном ТрО брав участь в організації військового радіозв’язку. Крім того, Флеш займався консультуванням військових підрозділів з питань зв’язку та радіотехнологій.

25 січня 2026 року Сергій Бескрестнов був призначений радником міністра оборони України Михайла Федорова з технологічних напрямів.

У ніч на 20 квітня ворожий безпілотник вдарив по оселі Сергія Бескрестнова. Він тоді зазнав поранення, а будинок було зруйновано.

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