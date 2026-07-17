Сергій Флеш став радником Зеленського з оборонних технологій
- Сергій Бескрестнов (Флеш) обійняв посаду позаштатного радника президента України.
- Він займатиметься напрямком оборонних технологій.
Сергій Бескрестнов (Флеш) став позаштатним радником президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямів оборони.
Відповідний указ №621 оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента.
Сергій (Флеш) Бескрестнов став радником президента
– Призначити Бескрестнова Сергія Олександровича радником президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони (поза штатом), – йдеться в тексті указу від 17 липня.
Раніше сьогодні Зеленський провів зустріч із Сергієм Бескрестновим. За словами президента, вони детально обговорили найбільш актуальні питання в сфері оборони, які стосуються розвитку технологій на фронті.
Він наголосив на важливості вчасної реакції на військові інновації, які запроваджує ворог.
– Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – в Росію… Домовились із Сергієм максимально співпрацювати, – зазначив Зеленський.
Сам Сергій Флеш повідомив, що президент запропонував йому повернутися до нового складу Міністерства оборони, але він відмовився.
– Я є членом команди Федорова, я прийшов до Міноборони на його запрошення як його особистий радник і не можу з моральних міркувань залишитися в Міноборони без Михайла… Але війна триває, і я не можу зі своїми знаннями залишатися осторонь, адже від цього виграє лише ворог, – наголосив він.
Флеш підтвердив, що став радником президента з питань розвитку оборонних технологій, та зазначив, що для нього це “можливість впливати на технологічні процеси в оборонній сфері”.
Що відомо про Сергія (Флеша) Бескрестнова
Сергій Бескрестнов (позивний – Флеш) – фахівець у галузі військових радіотехнологій.
Народився 1974 року в Києві. У 1997 році закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку (спеціальність “радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв’язок”).
Професійну діяльність розпочав у сфері телекомунікацій, обіймав посади у компаніях Українські радіосистеми, Український мобільний зв’язок.
Після початку повномасштабної війни у 2022 році долучився до оборони Київської області. У співпраці з 3-м полком ССО та 136-м батальйоном ТрО брав участь в організації військового радіозв’язку. Крім того, Флеш займався консультуванням військових підрозділів з питань зв’язку та радіотехнологій.
25 січня 2026 року Сергій Бескрестнов був призначений радником міністра оборони України Михайла Федорова з технологічних напрямів.
У ніч на 20 квітня ворожий безпілотник вдарив по оселі Сергія Бескрестнова. Він тоді зазнав поранення, а будинок було зруйновано.