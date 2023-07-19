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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи: що відомо

У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
Фото: Факти ICTV

У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Паралельно із цим військові повідомляли про пуски крилатих ракет Калібр з російської авіації.

Наразі влада обласного центру Запорізької області не коментувала інформацію про вибухи.

Дізнатись, де в Україні оголошена тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя
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