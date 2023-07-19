У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Паралельно із цим військові повідомляли про пуски крилатих ракет Калібр з російської авіації.
Наразі влада обласного центру Запорізької області не коментувала інформацію про вибухи.
Дізнатись, де в Україні оголошена тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька