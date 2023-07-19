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Илья Нежигай, редактор ленты

В Запорожье во время тревоги прогремели взрывы: что известно

В Запорожье во время тревоги прогремели взрывы: что известно
Фото: Факти ICTV

В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Параллельно с этим военные сообщали о пусках крылатых ракет Калибр с российской авиации.

Сейчас власти областного центра Запорожской области не комментировали информацию о взрывах.

Узнать, где в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Запорожье
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