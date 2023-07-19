В Запорожье во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Параллельно с этим военные сообщали о пусках крылатых ракет Калибр с российской авиации.
Сейчас власти областного центра Запорожской области не комментировали информацию о взрывах.
Узнать, где в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая