В Запорожье во время тревоги прогремели взрывы: что известно

Рост цен, осуждение мира и убытки фермеров: чем грозит остановка зерновой сделки со стороны РФ

Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

18 июля, 18:30

•