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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ використала деякі хитрощі: Гуменюк про тактику Москви для атаки по Півдню України

РФ пошкодила зернові термінали в Одесі

Російська Федерація завдає ударів не лише по українських портах, а й загалом по всій інфраструктурі, яка може бути пов’язана із забезпеченням Чорноморської зернової угоди. Зокрема РФ атакувала агропромислове підприємство, де зберігалася продукція, яка могла стати наповнювачем для суден.

Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону. Вона пояснила, яку тактику застосувала РФ під час атаки.

– Удар був із використанням деяких хитрощів ворожої тактики. З урахуванням того, що стосовно ракет Калібр у нас є багатий досвід дуже потужного відпрацювання, ворог намагається вишукувати інші способи. Наприклад, із використанням особливостей ландшафту, і навіть межують із тим, що наражають на небезпеку себе, тобто притискаючи ракети щільніше до державного кордону, намагаючись обійти сили нашої протиповітряної оборони, – зазначила Гуменюк.

Речниця Сил оборони Півдня України стверджує, що останні атаки РФ стали показовими та спрямованими на погрозу, тож регіону буде важко в таких умовах забезпечувати роботу зернового коридору.

– Влучання та випуск усього трьох ракет на тлі масованих атак із використанням різних способів ураження, ракет морського, повітряного та наземного базування було дуже показовим, оскільки й агропідприємство розташоване глибоко в тилу, і ракети використовувалися досить типові, по яких ми можемо працювати, і сам факт потужної атаки далі по промислових об’єктах у Білгород-Дністровському районі. Це спрямовано на погрозу, – вважає Гуменюк.

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Фото: Мінвідновлення

Агробізнес, Війна в Україні, Зерно, Одеська область, Ракетні удари Росії, Україна-Росія, Чорноморська зернова ініціатива
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